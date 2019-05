Ferroviário é derrotado pelo Sampaio Corrêa e perde a liderança do Grupo A da Série C

No jogo entre líder e vice-líder do Grupo A da Série C, melhor para o Sampaio Corrêa. O time maranhense recebeu o invicto Ferroviário na tarde deste domingo (26) no estádio Castelão, em São Luís, e venceu a equipe cearense por 3 a 1. Os gols foram marcados por Cleitinho, Salatiel e Welder pela Bolívia Querida e por Edson Cariús, pelo Tubarão da Barra. Com o resultado, o Sampaio assumiu a liderança da competição, com 11 pontos, enquanto que o Ferrão caiu para segunda colocação, com 10.

O jogo começou bastante movimentado no meio-campo. Com uma proposta de maior marcação, o Ferroviário bloqueava as investidas do time maranhense, que tentava a todo custo levar perigo ao goleiro Nícolas. Aos 29 minutos do 1º tempo, em saída de bola errada da zaga do Tubarão da Barra, o Sampaio recuperou a bola, e o meia Cleitinho acertou belo chute de fora da área e não deu chances para o arqueiro coral. 1 a 0 para a Bolívia Querida.

O Ferroviário foi atrás do prejuízo, e começou a investir no contra-ataque. Aos 42 minutos, Juninho Arcanjo finalizou, o goleiro Andrey chegou a defender, mas no rebote brilhou a estrela de Edson Cariús, que empurrou para o fundo das redes. Era o empate do Tubarão da Barra.

Ferroviário perde para o Sampaio Corrêa Lucas Almeida/Sampaio Corrêa

No 2º tempo, a partida começou com boas chances para os dois lados. Os técnicos de ambos os times fizeram substituções para dar maior velocidade e tentar resolver o placar do jogo. Melhor para o Sampaio. Aos 27 do 2º tempo, Welder cruzou na área, e a bola bateu na mão de Michael. O juiz marcou pênalti, que foi bastante questionado pelo clube cearense. Após cobrança de falta, Salatiel mandou a bola pra rede e voltou a ficar na frente no placar: 2 a 1.

A partir daí, só deu Sampaio Corrêa. Aos 39 minutos, o volante Welder recebeu cruzamento do campo do goleiro Andrey e mandou de cabeça para o goleiro Nícolas. 3 a 1 para a Bolívia Querida. Com o resultado, a equipe maranhense assumiu a liderança do Grupo A, com 11 pontos, e o Ferroviário permaneceu com 10 pontos e caiu para a segunda posição. Os dois times voltam a campo no domingo (2) às 16 horas: o Ferroviário enfrenta o ABC/RN no Frasqueirão, enquanto que o Sampaio vai até Campina Grande jogar contra o Treze/PB.

Ficha técnica

Sampaio Corrêa: Andrey; Felipe Dias, Vitor Salvador, Moisés e Felipe Dias; Dedé, Diones e Cleitinho (Welder); Esquerdinha (Odair Lucas), Gustavinho (Ulisses) e Salatiel

Técnico: Julinho Camargo

Ferroviário: Nícolas; Lucas Mendes, Da Silva, Afonso (Luís Fernando) e Michael; Mazinho, Jonathas (Jeferson Caxito) e Jean Henrique; Janeudo, Léo Jaime (Juninho Arcanjo) e Edson Cariús

Técnico: Marcelo Vilar

Gols: Cleitinho (29'); Edson Cariús (42'); Salatiel (P) (78') e Welder (84')

Cartões amarelos: Jean Henrique (45+2'); Moisés Lucas (79')