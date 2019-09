Ex-jogadoras do Ceará são reforços de clube da Europa

Destaques do Ceará no Brasileirão Feminino A2, a atacante Valéria e a lateral-esquerda Fátima Dutra não pertencem mais ao Vovô. As jogadores assinaram com o Torreense, clube que disputa a segunda divisão do Campeonato Português.

Buscando cada vez mais o crescimento em suas carreiras no mundo do futebol, as atletas deixaram o time de Porangabuçu e agora irão defender a equipe portuguesa pela Série B nacional.

Por meio de seu perfil da equipe feminina, o clube agradeceu pelos serviçoes prestados e desejou boa sorte. "Valéria e Fátima, o Ceará Sporting Club agrdece a vocês por todo empenha, raça, gols e assistências nessa passagem pelo Alvinegro. Que vocês tenham sorte no novo projeto e consigam crescer cada dia mais em suas brilhantes carreiras", escreveu.

A atacante também usou seu perfil para comemorar o momento. "Uma nova história Deus para nós", disse.

Fátima Dutra foi personagem de uma matéria do Diário do Nordeste e Globo Esporte no Dia das Mães. Ela reviu a mãe após seis meses longe. A família da jogadora é residente da cidade de Cedo, a 400 km de Fortaleza.

Sem renovação de contrato com o Vovô, as duas jogadoras assinaram com o Torreense até maio de 2020. Valéria e Fátima viajaram rumo à Torres Vedras na última segunda-feira (9) e já se encontram na cidade portuguesa.