Após sair de casa para realizar sonho, jogadora do Ceará reencontra mãe

A cidade é Cedro. 400 quilômetros distante de Fortaleza. Lá, uma história entre mãe e filha que vivem em busca de um sonho especial. Para a família, esforço nunca faltou. Esforço, inclusive, é a palavra que melhor define todo o caminho percorrido até o momento presente.

Fátima Dutra, de 19 anos, é lateral-esquerda e contratada do Ceará Sporting para a disputa da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino. A jovem atleta vive hoje um sonho conquistado por ela e que é almejado por muitas outras meninas de todo o País.

Sua família, humilde, percebeu a amizade com a bola desde que era criança. Suas brincadeiras e rodas de conversas eram somente sobre futebol. Nascida no meio do esporte, a jogadora do Ceará não chegou a ver sua mãe jogar bola na década de 80, mas acompanhava seu pai nas peladas do fim de semana no campo na pequena Assunção, distrito de Cedro.

Dona Neusa se afastou do esporte que tanto amava por conta de seu pai. "Não levava a sério, porque, naquela época, meu pai não deixava. Ele tinha raiva. Dizia que jogo era para homem", confessou.

Fátima tem, ao seu lado, pessoas com pensamentos diferentes do seu avô. "Depois que meu pai me viu jogar, ele começou a se interessar e iniciou a busca por clubes na internet para eu sair lá do interior. Foi quando, através do Facebook, meu pai conversou com o olheiro Chagas Ferreira, e eu fui para o Menina Olímpica. Desde então, estou pelo mundo. Já fui para São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus. Os meus pais sempre me apoiaram em tudo", explicou a camisa 6 do Alvinegro.

Reencontro

A mãe de Fátima também jogava futebol nos anos 80 Thiago Gadelha

O Sistema Verdes Mares soube da história da jovem e propôs, em parceria com o clube, o reencontro entre ela e sua mãe, que não se viam há seis meses, desde que Fátima chegou ao Ceará para atuar profissionalmente.

Dona Neusa e a irmã Milena viajaram até a capital sem Fátima saber. Tudo em segredo. Abraços, lágrimas e confissões clareavam o ambiente recheado de saudade quando elas se encontraram. O sonho refletiu ali, em família.

Mesmo jovem, Fátima Dutra já tem passagem pela Canarinho. Atuando pelas equipes de base, quase disputou uma competição internacional com a camisa da Seleção, ficando de fora somente na convocação final.

Visibilidade

Aproveitando a visibilidade da Série A do Brasileirão Feminino, Fátima quer retornar para a Seleção Brasileira JL Rosa

Aproveitando a visibilidade da Série A do Brasileirão Feminino, assim como as outras garotas que compõem a equipe, Fátima quer ampliar seu sonho cada vez mais. "Isso é um pensamento tanto individual quanto do grupo. Quero fazer história no clube. Quero retornar para a Seleção Brasileira. Estou trabalhando para isso. Meu sonho é disputar um Mundial com a Seleção". Ainda com pouca procura, o futebol feminino vem ganhando destaque. O Ceará é um dos poucos clubes do Nordeste a ter equipe profissional.