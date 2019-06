"Estou exausta emocionalmente e fisicamente", diz modelo que acusa Neymar

A modelo Najila Trindade Mendes de Souza, que acusa Neymar de estupro, concedeu uma entrevista para a "TV Record" na qual disse se sentir exausta depois de um dia em que detalhou a acusação. Ela ainda reiterou a versão apresentada mais cedo em entrevista ao "SBT".

"Estou exausta, emocionalmente e fisicamente", afirmou Najila, que ao longo da entrevista declarou que, por conta do cansaço, não gostaria de repetir detalhes da versão sobre o ocorrido no hotel em Paris.

"Não quero falar agora. Em outro momento falo, e muito difícil ficar repetindo toda hora esse assunto", ressaltou, depois de dizer sucintamente que Neymar a agrediu e a violentou.

Na entrevista, Najila ainda repetiu qual o seu intuito com a viagem a Paris. "Eu não fui atrás de relacionamento, na verdade meu intuito era única e somente sexual com ele, era um desejo meu e acabou virando essa tragédia", explicou.

Acordo

A modelo ainda disse que "sempre quis justiça" ao ser questionada se tentou selar um acordo com Neymar antes de fazer um B.O. na última sexta-feira (31). "Sempre o que eu pedi foi justiça, o que sempre quis foi justiça", ponderou.

Najila prestará depoimento à polícia nesta sexta-feira (7), às 11h, em São Paulo, na 6ª Delegacia de Defesa da Mulher. Ele vai basear a acusação no vídeo feito pela cliente no segundo encontro com o jogador em Paris.