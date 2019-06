Pai de Neymar volta a defender jogador: 'Ele ia levar uma garrafada'

O pai do atacante Neymar detalhou no final da tarde desta quarta-feira mais informações sobre o incidente entre o atacante e a mulher que o acusa de estupro. Em entrevista ao programa Cidade Alerta, da TV Record, ele afirmou que a suposta agressão ocorrida em um quarto de hotel em Paris foi na verdade um ato para o jogador se defender e evitar ser atingido por uma garrafa de vinho.

O canal divulgou uma imagem retirada de um vídeo gravado durante o segundo encontro em Paris entre Neymar e a garota que o acusa de estupro. O material mostra que o jogador está deitado em uma cama, com as pernas para o alto e em direção à moça, que está de pé e próximo ao atacante. Na entrevista ao vivo concedida ao programa, o pai do camisa 10 confirmou a veracidade da imagem.

"Isso é um vídeo que foi 'printado' (captura de uma imagem). É um vídeo que vai provar que o Neymar foi agredido. Ela provoca uma agressão nele para que ele pudesse revidar. Quando ele percebe que está acontecendo uma armação, uma armadilha, ele se joga para trás na cama, porque ia levar uma garrafada", disse o pai do jogador. "Nunca vi um agressor ficar por baixo em uma briga", comentou.

Segundo o pai de Neymar, o atacante se encontrou com a garota pela segunda vez, mas foi embora logo depois, ao notar que havia um celular no ambiente, apoiado em um móvel e ligado para registrar imagens. O advogado contratado inicialmente pela denunciante, José Edgard Cunha Bueno, também confirmou ao Estado a existência desta gravação.

"Ele entra no quarto e o celular já estava gravando. Para nós seria bom que esse vídeo aparecesse. Isso que a gente está tentando fazer", comentou o pai do atacante do Paris Saint-Germain. Além da denúncia por estupro, Neymar também responde a um crime virtual, por ter divulgado imagens de nudez da mulher sem a autorização dela.

O programa também trouxe a informação de que a defesa de Neymar contratou uma equipe de dermatologistas para avaliar as imagens existentes no laudo apresentado pela suposta vítima sobre o caso de agressão e estupro. Segundo a TV Record, os médicos contratados pelo jogador avaliaram que as marcas vermelhas existentes nas nádegas e na coxa da mulher são característicos de procedimento estético para remover estrias.