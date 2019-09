Enderson Moreira avalia sequência negativa do Ceará: "não me sinto pressionado"

O Ceará somou apenas três dos últimos 24 pontos disputados na Série A do Brasileiro. A sequência negativa ganhou mais um capítulo com a derrota para o Atlético-MG por 2 a 1, neste domingo (29), no Independência. Apesar do resultado, o técnico Enderson Moreira disse que os placares são normais para o nível de competição exigido na elite nacional.

"Eu não me sinto pressionado a ponto de não conseguir observar as dificuldades de uma Série A, mas eu me recuso a ter uma ideia de jogo diferente do que eu sempre acreditei no América-MG, Goiás, Bahia. Se é isso, não vou fazer, como nós enfrentamos o Cruzeiro, Corinthians, Flamengo, dois gols bem anulados, mas um time que enfrentou e jogou, isso que me orgulha", afirmou.

Com o resultado, o Vovô fica estagnado na 14º posição, com 22 pontos. Enderson ressaltou que compreende qualquer comunicado da diretoria alvinegra de interromper o trabalho e criticou as seguidas mudanças de técnicos no futebol brasileiro, como na 21ª rodada, quando quatro foram desligados ou pediram demissão.

"Eu me sinto extremamente decepcionado. Não acho nossa equipe ruim. A partir do momento que a direção achar que não condiz com a expectativa, vão fazer o que fazem. Fico triste com o futebol brasileiro mandando quatro técnicos para fora. É ciclo vicioso. Treinador pega e coloca três volantes, mas o que eu estou contribuindo com o meu clube? Ninguém valoriza", analisou.

O próximo compromisso da equipe é domingo (6) contra o Goiás. O duelo ocorre na Arena Castelão, às 16 horas. Como mandante, o time tem aproveitamento de 54,5% na competição.