Ceará sofre virada do Atlético-MG e chega ao 8º jogo sem vencer

Em confronto de alvinegros no estádio Independência, na noite deste domingo (29), o Ceará perdeu de 2 a 1 de virada para o Atlético-MG, em partida válida pela 22ª rodada da Série A do Brasileirão, e chegou ao oitavo jogo seguido sem vencer na disputa. De pênalti, Thiago Galhardo abriu para o Vovô aos 42 da primeira etapa. No segundo tempo, Otero, aos oito, e Luan, aos 35, fizeram os gols da vitória do Galo. Com o resultado, o Vovô se mantém como 14º na tabela com 23 pontos.

Vindo de campanhas bem parecidas - o Ceará não vencia a sete jogos enquanto o Atlético havia perdido todos as últimas seis partidas -, as equipes entraram em campo precisando dar respostas aos seus torcedores. Com a pressão dos poucos presentes no estádio, já que boa parte da torcida aderiu à campanha "Público Zero", a partida foi bastante disputada e o Galo contou com a ótima partida de Otero, que entrou na vaga de Chara ainda no primeiro período, e a queda de rendimento do Vovô na segunda etapa para conquistar o resultado e encerrar a sequência de seis jogos com derrotas.

O jogo

Com um primeiro tempo bastante disputado, as equipes criaram oportunidades de abrir o placar. Mas, foi a torcida visitante que comemerou primeiro em Belo Horizonte. Com 39 minutos de jogo, Felippe Cardoso tentou arriscar para o gol, mas o chute e acabou sendo derrubado pelo zagueiro Igor Rabello, que acertou somente o pé esquerdo do atacante do Vovô. Após três minutos de verificação no árbitro de vídeo (VAR), o juiz Paulo Roberto Alves Júnior confirmou a penalidade a favor do time cearense. Artilheiro da equipe, Thiago Galhardo convertou a batida, deixou o Alvinegro de Porangabuçu na vantagem e fez o seu nono gol na competição.

Voltando para a etapa final, não demorou muito para os donos da casa deixarem tudo igual no placar. De fora da área, Rever arriscou e viu a bola beliscar a trave. Principal jogador do Galo na partida, Otero aproveitou vacilo de marcação de Samuel Xavier e, sozinho, só teve o trabalho paa empurrar para o fundo do barbante e empatar a partida.

Com total pressão do time mineiro no segundo tempo, o clube de Belo Horizonte conseguiu a virada após mais um vacilo da defesa do Vovô. Depois de um cruzamento na cabeça de Rever, Diogo Silva saiu para o abafa e defendeu a cabeçada do zagueiro. Na continuidade do lance, a bola sobrou para Luan dentro da área empurrar para as redes e fazer o segundo do time da casa.

Com o resultado, o Ceará permanece na 14ª colocação com 23 pontos somados. Agora, o Vovô precisa torcer contra o Fortaleza, que enfrenta o Botafogo nesta segunda-feira (30), para não ser ultrapassado na tabela. No outro domingo (6), o Alvinegro recebe o Goiás, na Arena Castelão, às 16h, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.