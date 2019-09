Empatados, Ceará e Fortaleza pontuam pela 1ª vez na pesquisa Datafolha de torcidas em 10 anos

Ceará e Fortaleza aparecem com pontuação de 1% em pesquisa sobre torcidas do Datafolha divulgada nesta terça-feira (17). Foi a primeira vez na década iniciada em 2010, que o clubes pontuaram na publicação. O instituto entrevistou 2.878 pessoas em 175 cidades brasileiras e trouxe empate entre os rivais cearenses. O índice é o mesmo apresentado por Bahia, Botafogo, Fluminense, Santa Cruz, Sport e Vitória. No topo, o Flamengo lidera o ranking de clubes com mais torcida, totalizando 20%.

Vale ressaltar que o percentual tem marge de erro de dois pontos. A lista conta ainda com Corinthians (14%), São Paulo (8%), Palmeiras (6%), Vasco (4%), Cruzeiro (4%), Grêmio (4%), Internacional (3%), Santos (3%), Atlético-MG (2%) e a Seleção Brasileira (2%). Ser incluído no ranking destaca o crescimento do futebol cearense, que tem o retorno do Clássico-Rei na elite nacional após 26 anos de ausência.

No Brasileirão, o Estado do Ceará também surge bem colocado, estando na vice-liderança das regiões. Com 28.751 pagantes, a marca ultrapassa Rio de Janeiro (Botafogo + Flamengo + Fluminense + Vasco), Rio Grande do Sul (Internacional + Grêmio) e Minas Gerais (Cruzeiro + Internacional), sendo superada apenas por São Paulo, que tem Corinthians, Palmeiras, Santos e o próprio São Paulo.

Já no top-10 de públicos por time, o Fortaleza aparece em 5º, com média de 30.696 pagantes. Enquanto o Ceará é o 7º, com 26.806 espectadores por jogo.

Os números são reflexos das recentes conquistas do Estado em cenário nacional. Guarany de Sobral (2010 - Série D), Ferroviário (2018 - Série D) e Fortaleza (2018 - Série B) foram campeões nacionais, além dos títulos regionais da Copa do Nordeste, obtido pela primeira vez com o Ceará (2015) e posteriormente conquistado pelo Leão (2019).