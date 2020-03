Em embarque do Fortaleza para Recife, Osvaldo declara temor com coronavírus: "Preocupado"

A delegação do Fortaleza embarcou nesta sexta-feira (13) para Recife, onde encara o Náutico no sábado pela Copa do Nordeste. No saguão do Aeroporto, atletas e comissão técnica não hesitaram em falar com os torcedores presentes, apesar do número de pessoas com máscara em precaução à epidemia mundial do coronavírus. Em entrevista, o atacante Osvaldo revelou preocupação com a doença.

"Preocupado porque tem se espalhado a cada dia aqui no Brasil. A gente só torce para que isso possa acabar, ser estabilizado e ter muita gente curada. Que possamos seguir as competições e o torcedor possa sair de casa mais tranquilo. Logo vamos ter ótimas notícias", declarou.

Muitas pessoas estavam usando máscara como prevenção ao coronavírus no Aeroporto de Fortaleza Foto: Lucas Catrib / SVM

Por meio de nota, a CBF comunicou que as partidas disputadas em São Paulo e Rio de Janeiro ocorrerão de portões fechados - a decisão libera a torcida em outros Estados. Palco do próximo jogo do time cearense, Pernambuco registrou 44 casos da doença. No Ceará, a FCF aguarda o resultado de uma reunião com o governador Camilo Santana realizar ou não jogos sem público.

A partida está prevista para sábado (14), às 18 horas, no estádio dos Aflitos. Caso vença, o Fortaleza garante classificação à 2ª fase da Copa do Nordeste.