FCF aguarda Governo do Estado para definição sobre jogos com portões fechados

A Federação Cearense de Futebol (FCF) ainda não definiu, até a tarde desta sexta-feira (13), se as partidas de futebol no Estado do Ceará deverão ser realizadas com portões fechados aos torcedores. A entidade não tomou posicionamento após a medida da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que determinou, nesta sexta-feira (13), que todas as partidas de futebol marcadas para as cidades de São Paulo (SP) e do Rio de Janeiro (RJ) sejam realizadas sem a presença de torcedores. A medida ocorre por orientação da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde.

A FCF aguarda definição por parte do Governo do Estado do Ceará para que possa definir se as partidas realizadas no Estado serão com portões fechados. "Sempre alerta com orientação da CBF e aguardando posicionamento do Governo Federal e Estadual. O Governo Estadual está reunido e por certo posicionará a todos do Estado", disse o presidente Mauro Carmélio.

Um reunião acontece no Palácio da Abolição entre o governador e secretários sobre este e outros temas. A definição deve sair ainda nesta sexta-feira (13). Neste fim de semana, no domingo (15), Pacajus X Ferroviário se enfrentam no PV, e Ceará X Sport no Castelão. Para a partida do Alvinegro, mais de 10 mil torcedores realizaram check-in e confirmaram presença na partida.

VEJA NOTA OFICIAL DA CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em sintonia com as orientações da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde, determina que, a partir desta sexta-feira (13), todas as partidas de futebol marcadas para as cidades de São Paulo (SP) e do Rio de Janeiro (RJ) sejam realizadas sem a presença de público.

A CBF já comunicou as Federações Estaduais de futebol de São Paulo e do Rio de Janeiro para que tomem as medidas necessárias em relação às competições disputadas nas respectivas cidades.

Essa medida tem prazo indeterminado e está sendo tomada por conta do estágio de transmissão comunitária do coronavírus, já identificado pelo Ministério da Saúde nestes centros urbanos, situação que gerou a recomendação expressa de restrição do contato social nestes eventos.

A CBF monitora de forma permanente o cenário nacional junto ao Ministério da Saúde, cujas orientações continuarão balizando as decisões da entidade.