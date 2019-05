Edson Cariús tem lesão muscular e vira dúvida no Ferroviário para Série C

A ausência do artilheiro coral Edson Cariús foi uma das surpresas da vitória do Ferroviário sobre o Santa Cruz, neste domingo (5), pela Série C do Campeonato Brasileiro. Com 13 gols na temporada, o atleta não ficou nem no banco de reservas do Tubarão da Barra, que teve o ataque formado por Léo Jaime e Jeferson Caxito.

>Marcelo Vilar exalta vitória, mas ressalta que objetivo é permanecer na Série C

Após a partida, o técnico Marcelo Vilar revelou que a ausência do atleta foi ocasionada devido uma distensão grau um no adutor. O comandante também afirmou que o retorno de Cariús na próxima partida, diante do Náutico, domingo (12), às 18h, no Estádio dos Afltitos, ainda é dúvida.

"Cariús está sendo tratado intensivamente. Espero contar com ele no domingo, mas não posso pensar só em um jogo. Se ele não tiver condições, precisamos pensar na sequência da Série C e tentar recuperá-lo", comentou.

Revelado no Ferroviário, Léo Jaime retornou ao clube após passagens por times paulistas e foi anunciado como principal reforço Foto: JL Rosa

Na vitória contra os pernambucanos, Léo Jaime e Caxito marcaram um gol cada. Foi a primeira partida da dupla, contratada para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Marcelo Vilar rasgou elogios para a atuação dos atacantes e projetou sequência na competição.

"São dois jogadores de velocidade que vieram para nos ajudar. Espero que continuem com essa 'batida' porque vamos precisar bastante, não só deles, como Cariús e os demais.

O Ferroviário é líder do grupo A, com quatro pontos. A equipe disputa a 3ª divisão nacional após 13 anos e estreou com empate diante do Botafogo/PB por 1 a 1, fora de casa.