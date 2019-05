Marcelo Vilar exalta goleada do Ferroviário, mas ressalta que objetivo é permanecer na Série C

O Ferroviário goleou o Santa Cruz, neste domingo (5), e assumiu a liderança do grupo A na Série C do Campeonato Brasileiro. O técnico coral Marcelo Vilar exaltou o triunfo contra um dos favoritos ao título nacional, mas ressaltou que o Tubarão da Barra luta para permanecer na divisão.

"Nos comportamos bem, fomos um time equilibrado. Com 20 minutos, o Santa Cruz não deu um chute contra nós. Acho que o Ferroviário tem que ter diversos objetivos e o primeiro dele deve ser permanecer na Série C. A gente tem que está atento, daqui para frente são várias decisões. Depois de ficar, vamos brigar por mais pontos e tentar classificar", analisou.

Partida marcou o retorno do mascote Tutuba aos gramados. Ausência desde a morte do intérprete Roni no ano passado, personagem foi celebrado pela torcida coral Foto: JL Rosa

Nas três primeiras rodadas, o Ferroviário tinha pela frente Botafogo/PB, Santa Cruz e Náutico - todos semifinalistas da Copa do Nordeste, sendo a última disputada no próximo domingo (12), às 18h, no Estádio dos Aflitos. Marcelo Vilar declarou que a vitória coral foi importante para mostrar a força do elenco, que contava com quatro desfalques no duelo.

"Não posso estar na Série C e pensar que só tenho um time titular. (Contra o Santa Cruz) Não tivemos Cariús, Zeca, Esquerdinha e Arcanjo, mesmo assim o time foi bem. Precisamos entender que todos são titulares e precisam estar prontos", afirmou.