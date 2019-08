Edinho parabeniza torcida do Fortaleza pela festa para Zé Ricardo: "Dá moral para o treinador"

Após a chegada do técnico Zé Ricardo na capital cearense, a delegação do Fortaleza desembarcou nesta terça-feira (13) e já tem reapresentação marcada para a quarta-feira (14), em treino realizado no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú. Tomando conhecimento da festa que a torcida tricolor fez para receber o novo comandante, Edinho parabenizou a ação no aeroporto.

"Dá moral para o treinador saber que a torcida está junto com ele. Então, a gente só tem a crescer com ele a cada dia. Vamos trabalhar em busca dos nossos objetivos, e a gente espera conseguir uma grande vitória", declarou.

Autor de um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre o CSA, o atacante comemorou o retorno ao plantel titular e o desempenho da equipe como visitante, onde soma dois triunfos na competição. Retornado para a Arena Castelão, o time tricolor enfrenta o Internacional no sábado (17), às 17 horas, pela 15ª rodada da Série A do Brasileiro

Bruno Melo abriu o placar em Maceió, logo aos quatro do primeiro tempo contra o CSA Foto: Lucas Barbosa / SVM

"É sempre bom ganhar. Foi um jogo muito difícil fora, eu que vinha um tempo parado, voltar a jogar titular, é um momento muito bom para mim. Tive a oportunidade de marcar um gol. Estou muito feliz pelo o que o time produziu fora de casa. E agora a gente vem jogar em casa, com apoio da torcida, vamos em busca de mais uma vitória", destacou Edinho.

O Fortaleza ocupa a 12ª posição na tabela, com 17 pontos. No Brasileirão, o time conquistou cinco vitórias, dois empates e sete derrotas, totalizando aproveitamento de 40,5%.