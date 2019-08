Novo técnico do Fortaleza, Zé Ricardo é recebido com festa da torcida

Anunciado como novo técnico do Fortaleza, Zé Ricardo desembargou nesta terça-feira (13) no Aeroporto Pinto Martins, na capital cearense, e foi recebido com muita festa por parte da torcida tricolor. O comandante recebeu um boné e a camisa do clube e comentou sobre a responsabilidade de assumir a equipe na Série A do Brasileiro.

“Toda equipe grande é uma responsabilidade grande”, declarou antes de entrar em uma van, que o conduziu para a sede do clube, no Pici.

Após a chegada, o treinador visitou a estrutura do estádio Alcides Santos e conversou com o presidente tricolor Marcelo Paz. Zé Ricardo comanda o primeiro treino da equipe na quarta-feira (14), atividade no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú.

Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

A expectativa da diretoria leonina é que Zé Ricardo avalie as peças do elenco e encaminhe a solicitação de reforços. Já com o aval do técnico, o time prepara uma oferta para o zagueiro Werley, que está no Vasco.

No Leão, o técnico assina contrato até dezembro de 2019. Com passagens por Botafogo, Flamengo, e Vasco, o comandante estreia contra o Internacional no próximo sábado (17), às 17 horas, na Arena Castelão, pela 15ª rodada. A equipe ocupa a 12ª colocação, com 17 pontos - cinco vitórias, dois empates e sete derrotas.