Fortaleza analisa contratação de zagueiro Werley, do Vasco

O Fortaleza está sondando o zagueiro Werley, que pertence ao Vasco, como reforço para a sequência da temporada. Pedido antigo do ex-técnico Rogério Ceni, que cobrava muito a chegada de um defensor antes de se transferir para o Cruzeiro, o jogador de 30 anos está no banco do cruz-maltino e fez cinco jogos pela Série A do Brasileiro.

O nome também ganha força com a chegada do novo treinador tricolor, Zé Ricardo, que trabalhou com o jogador em 2018. Revelado pelo Atlético/MG, Werley acumula passagens por clubes como Grêmio, Santos, Coritiba e Figueirense. No currículo, apresenta também dois títulos mineiros, um paranaense e uma taça paulista na série A2.

Zé Ricardo e Werley trabalharam juntos no Vasco em 2018, quando conquistaram vaga para Sul-Americana Foto: Carlos Gregório / Vasco

Na atual temporada, o zagueiro disputou 26 jogos e esteve em campo por 2.317 minutos. Titular no início do ano formando dupla com Leandro Castán, perdeu espaço no clube carioca sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. Com contrato até 2022 no plantel carioca, fez a última partida no empate em 1 a 1 com o Fortaleza, na Arena Castelão, dia 26 de maio.

Opções do Fortaleza

Capitão do Fortaleza com Ceni, Quintero atuou em todas as partidas do Fortaleza no Brasileirão Foto: Camila Lima / SVM

Com a saída de Diguinho para o Palmeiras, o Fortaleza apresenta apenas três zagueiros no elenco principal: Nathan, Roger Carvalho e Quintero. Em entrevista à Rádio Verdes Mares, o presidente tricolor Marcelo Paz afirmou que a busca por mais opção no setor se intensificaram com Zé Ricardo.

"O zagueiro precisa ser contratado independente de quem fosse o treinador. A gente sabe que não foi antes, vamos pra frente. Com o Zé Ricardo, certamente, a gente vai acelerar o nome de um zagueiro, e ele vai avaliar o elenco como um todo, e indicar mais alguma necessidade de reforço", declarou o dirigente.

O Fortaleza entra em campo nesta segunda-feira (12), diante do CSA. O jogo ocorre às 20 horas, no Rei Pelé, sendo válido pela 14ª rodada do Brasileirão.