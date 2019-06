Com hat-trick na Série C, Edson Cariús assume artilharia do Brasil

O Ferroviário venceu o ABC de virada neste domingo (2) e assumiu a liderança do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro. O destaque, mais uma vez, vai para o camisa 9 coral: Edson Cariús. Autor de três gols na partida, o atleta se isola como artilheiro do Brasil neste ano, com 18 gols marcados em 19 jogos. Fred, do Cruzeiro, e Ricardo Oliveira, do Atlético-MG são os que chegam mais perto da marca, com 16 gols cada.

Após a vitória, o técnico do Ferrão Marcelo Vilar destacou a atuação de seu homem gol. "É uma competição muito difícil. Temos que comemorar os pontos fora de casa. Cariús está numa fase muito boa. Jogador com poder de finalização muito grande. Torcemos muito por ele. É um atleta exemplar", disse o comandante.

Grande vitória de virada fora de casa e liderança retomada. Seguimos focados em nosso objetivo.

ABC 2 x 4 Ferroviário

Edson Cariús ⚽️⚽️⚽️

Michael ⚽️

Avante, Ferrão! 🇾🇪🇾🇪🇾🇪

📸 Andrei Torres pic.twitter.com/MtZzTYXSh0 — Ferroviário AC (@ferroviario) 2 de junho de 2019

"Nosso intuito é estar sempre entre os quatro. Tem que pensar na frente", falou Cariús depois do resultado positivo.

No total, o centroavante fez 42 partidas pelo Ferroviário e anotou 34 gols. Em 2018, foi artilheiro na campanhas do títulos da Série D com 11 gols e da Taça Fares Lopes com cinco. Na atual temporada, garantiu a artilharia do Campeonato Cearense, mesmo eliminado na segunda fase, com 10 gols, e faz o mesmo até agora na Série C, com seis tentos.

O Tubarão da Barra enfrenta o Treze na próxima rodada do Brasileiro, na Arena Castelão, às 20h da segunda-feira (10). O Ferrão é o líder com 13 pontos em seu grupo, dois à frente do Sampaio Corrêa.