Ferroviário vence ABC de virada com três gols de Edson Cariús

O Ferroviário enfrentou o ABC-RN neste domingo (2), no Estádio Frasqueirão, em Natal, pela 6ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O Tubarão da Barra venceu os donos da casa por 4 a 2, de virada, com três de Edson Cariús e um de Michael. Os gols do ABC foram marcados por Hélio Paraíba e Anderson Rosa.

Os donos da casa abriram o placar com apenas dois minutos de jogo. Após cobrança de falta, Hélio Paraíba subiu de cabeça para deixar o ABC em vantagem. Aos 19, foi marcado um pênalti a favor do Ferroviário, após Jeferson Caxito ser derrubado dentro da área. Edson Cariús converteu a cobrança e deixou tudo igual na partida. O ABC voltou a ficar na frente aos 28, com gol de falta de Anderson Rosa, que havia dado a assistência do primeiro gol. Mas o confronto foi para o intervalo empatada, após outro gol de Edson Cariús.

Na volta para o segundo tempo, quem marcou cedo foi o Ferroviário. Aos quatro minutos, Michael cobrou falta e virou o jogo. O último gol foi marcado após outro lance de pênalti, dessa vez em cima do próprio Edson Cariús. O camisa 9 cobrou e converteu seu o quarto do Tubarão, seu terceiro gol na partida.

Com o resultado, o Ferrão volta a ser o líder do grupo A da Série C, com 13 pontos. Já o time potiguar caiu para a lanterna do grupo, com quatro pontos conquistados em seis jogos.

O próximo desafio do Ferroviário será contra o Treze-PB no domingo que vem (9), às 16h, na Arena Castelão. No momento, o time paraibano é o 8º colocado do grupo A, com seis pontos.