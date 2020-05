Clubes participam de debate sobre o futebol cearense

Representantes de Ceará e Fortaleza participarão de lives para debater sobre os rumos do futebol cearense em tempos de coronavírus. O presidente do Ceará Sporting Club, Robinson de Castro, a presidente do Atlético Cearense, Maria Vieira e o gerente executivo do Fortaleza Esporte Clube, Danilo Granjeiro, foram convidados para conversarem sobre o planejamento e as ações dos clubes locais na preparação para o retorno aos campeonatos de futebol após a pandemia da Covid-19.

Na terça (19), às 20h, o mandatário alvinegro, Robinson de Castro, conversa sobre o assunto, em transmissão ao vivo pelo Instagram - @pedrogomatos; quarta (20), a presidente do Atlético Cearense, Maria Vieira, no mesmo horário, também fala sobre o tema. Já na quinta (21), também às 20h, é a vez do dirigente tricolor e do advogado debaterem ao vivo sobre o tema pelo Instagram @lojaleao1918.