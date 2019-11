Clássico-Rei: relembre curiosidades raiz do maior jogo do futebol cearense

No duelo mais emblemático, cada minuto é história. Principal jogo do futebol cearense, o Clássico-Rei tem um novo capítulo neste domingo (10) e, mais uma vez, com cara de final. Às 19 horas, Ceará e Fortaleza se enfrentam na Arena Castelão pela 32ª rodada da Série A do Brasileiro. Se a divisão é a elite, o confronto centenário acumula histórias pitorescas e características de um Estado com traços no humor. Listamos curiosidades raiz de jogos memoráveis entre Vovô e Leão.

Torcida mista

Nas arquibancadas, seja da Arena Castelão ou do Presidente Vargas (PV), era comum ver torcedores alvinegros e tricolores acompanhando o jogo juntos. A rivalidade sempre existiu, mas longe de qualquer violência mais exacerbada.

Bicicleta como veículo

Se conseguir espaço no estacionamento é um problema tamanha quantidade de carros, o veículo da vez já foi a bicicleta. E, sim, os torcedores iam ao estádio pedalando e ainda a levavam para os assentos. Sem flanelinhas, a proteção ficava mesmo era com o cadeado.

Invasão do campo

arquivo / SVM

Emoções contidas? A final do Estadual de 1997 foi marcada por uma grande invasão no campo. Longe de volta olímpica longe das torcidas, os atletas abraçavam o povo e até beijo na boca ganhavam.

Estádio pegando fogo

arquivo / SVM

As festas são emblemáticas na Série A, com fumaça e show pirotécnico. Naquele tempo, os fogos de artifício também prevaleciam, mas dentro de campo. E era tanto foguete que a impressão era de um Castelão literalmente em chamas.

Ligação do orelhão

arquivo / SVM

Você certamente já ouviu falar sobre a dificuldade de aparelhos telefônicos nos anos 90. O orelhão era tão realidade que ficava até atrás de uma das traves da Arena Castelão. De lá, o goleiro alvinegro Marcos concedeu entrevista após um título e ainda falou por ligação com a mãe.

Penteados ousados

arquivo / SVM

Moicanos, cabelos platinados ou dreads dão a tônica da ousadia nos campos de futebol, o conceito já foi o de cachos longos e totalmente coloridos. Quem diria Dema, ídolo do Itapipoca, e que passou pelo Ceará com a seguinte cabeleireira.