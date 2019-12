Ceará revela os novos uniformes do clube para 2020

O Ceará Sporting Club revelou, nesta sexta-feira (20), as novas camisas que o time usará na temporada 2020. Com uniformes números 1, 2 e de goleiro, o clube lançou pela primeira vez uma vestimenta com a marca própria Vozão.

A data também marcou a inauguração da primeira loja conceito do clube, localizada no shopping Iguatemi. Os preços iniciais variam entre R$ 199,90 (Infantil) e R$ 229,90 (principal masculina e feminina).

"Queremos a participação da torcida na construção dessa nova marca", afirmou Lavor Neto, diretor de marketing do Ceará.

O uniforme principal trouxe faixas alvinegras na vertical Foto: Guilherme Conrado / SVM

Como promoção de estreia, os uniformes comercializados nessa sexta na loja serão vendidos com 20% de desconto. Aos sócios-torcedores, o desconto é de 10% ao longo de toda a temporada.

Como o Diário do Nordeste antecipou, uma terceira camisa oficial será confeccionada com apoio da torcida no primeiro trimestre de 2020. O ano ainda reserva o momento "Poder Alvinegro", com preços populares ofertados ao torcedor.

Veja vídeo:

Veja mais fotos:

Uniforme reserva

Camisa 1 do goleiro

Camisa 2 do goleiro Fotos: Guilherme Conrado