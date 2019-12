Ceará estuda criação de uniformes da marca própria com torcedores

O Ceará Sporting Club projeta uma temporada de ressurgimento em 2020. A reformulação teve início na semana passada, quando os novos executivos de futebol foram anunciados: Jorge Macedo e Sérgio Dimas. O próximo passo ocorre sexta-feira (20) com a lançamento da marca própria Vozão, que promete aproximar clube e torcedor.

A data é a ponto de abertura dessa filosofia de pertencimento. Na ocasião, serão lançados os uniformes de jogo titular, alternativo e o de goleiro. Também será inaugurada a primeira loja conceito do Vovô, no Shopping Iguatemi.

Seguindo etapas de planejamento traçadas em setembro, a diretoria alvinegra pretende concluir o módulo 1 estratégico no primeiro trimestre do próximo ano, quando serão lançadas peças casuais e de treino. O enxoval será todo confeccionado e gerido pelo clube, que estima valores acessíveis ao torcedor.

Dentro das metas de engajamento traçadas há a expectativa de que determinados unformes sejam criados em parceria com os alvinegros, o que evidenciará o slogan "Time do Povo" do clube.

Ao todo, a instituição estima que oito lojas sejam disponibilizadas ao torcedor em 2020. O número inclui as cinco "Sou Mais", espaços-franquias que passarão por adaptação de funcionamento e modo de atendimento ao cliente.

Apesar da criação da marca não envolver diretamente perspectiva de lucro, a receita deve ser acrescida caso haja maior envolvimento do torcedor. Com a empresa Topper, responsável pelos uniformes do clube entre 2016 e 2019, o valor líquido anual arrecadado era de apenas R$ 1 milhão.

Serviço

O Ceará prepara a divulgação dos novos uniformes em um stand instalado na Praça do Ferreira, no Centro. As vestimentas serão reveladas às 9 horas, com o equipamento funcionado das 8h às 18h e aberto ao público. Já a primeira loja oficial do clube, localizada no Shopping Iguatemi, tem inauguração prevista para as 10 horas.