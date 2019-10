Ceará realiza treino aberto neste sábado (5)

O último treino do Ceará antes do confronto com o Goiás, no domingo (6), pela 22ª rodada da Série A do Brasileirão, será aberto ao público. Os trabalhos serão iniciados a partir das 9h30 e com entrada gratuita, realizado no Vovozão, sede do clube.

Um dia antes do duelo direto com o time goiano, o novo técnico Adilson Batista terá seu primeiro encontro com a torcida alvinegra. Chegando sob pressão, já que o Vovô vem de oito jogos sem vencer na elite do futebol brasileiro, o comandante terá a manhã deste sábado (5) para começar a se adaptar ao clima entre torcida e clube que é de apoio, mas também de cobranças.

No domingo (6), o Vovô recebe o Goiás, na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. A partida, válida pela 23ª rodada, será de confronto direto já que o Alvinegro de Porangabuçu, em 15º com 23 pontos, se aproxima do clube goiano, em 11º com 30, em caso de vitória.