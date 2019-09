Ceará está invicto em Itaquera contra o Corinthians

Após três derrotas seguidas na Série A do Brasileiro, o Ceará tem mais uma missão difícil no próximo sábado (7): enfrenta o Corinthians, às 11 horas, em Itaquera, pela 17ª rodada. O cenário é adverso, mas pode servir para manter a invencibilidade do Vovô na casa do clube paulista. Desde a criação do Itaquerão, em 2014, o Alvinegro de Porangabuçu ainda não perdeu no estádio.

As equipes duelaram no equipamento em duas ocasiões, com resultados expressivos para os cearenses. O primeira confronto foi no ano passado, quando o Ceará empatou em 1 a 1, pela 4ª rodada do Brasileirão. O time cearense até saiu na frente, aos 9, em golaço de Wescley - eleito o mais bonito da competição. O zagueiro Henrique deixou tudo igual, aos 40 do 1º tempo.

O último duelo, no entanto, foi nesta temporada. Precisando reverter um placar de 3 a 1 na Arena Castelão, em jogo de ida da Copa do Brasil, o Vovô foi em Itaquera, se impôs e conseguiu uma vitória magra de 1 a 0. O gol foi de centroavante Roger, fazendo valer a lei do ex aos 43 da etapa final. O resultado não foi suficiente para evitar a eliminação cearense na 3ª fase do torneio nacional.

No histórico, o Corinthians leva vantagem contra o Ceará, com 10 vitórias, oito empates e três derrotas. No entanto, o panorama tem sido favorável ao Alvinegro de Porangabuçu, que já conseguiu equilibrar as partidas recentes. Confira as cinco partidas passadas entre as equipes: