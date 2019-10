Ceará e Fortaleza estão recebendo doações em prol das vítimas do edifício Andrea

A comoção dos fortalezenses após a tragédia do Edifício Andrea, que desabou na última terça-feira chegou aos dois maiores clubes cearenses: Ceará e Fortaleza estão recebendo doações em prol das vítimas, como roupas e objetos de higiene pessoal.

No Ceará, em uma parceria com o Projeto Ceará 2000, o clube irá arrecadar roupas, comidas e material de higiene pessoal em sua sede. Os materiais devem ser entregues na sede do Projeto Ceará 2000, localizado na Avenida João Pessoa, 3532 A, das 13h30m às 17h30m.

Diretora de Relações Públicas do Projeto Ceará 2000, Melka Sampaio, em nome do Projeto e do clube, convocou a Nação Alvinegra. “Gostaríamos de pedir o apoio de toda a torcida Alvinegra neste momento de solidariedade para com os nossos conterrâneos que passaram por um momento de tragédia com o desabamento do prédio Andrea. Vamos arrecadar materiais para os sobreviventes e os voluntários e toda ajuda é bem vinda”, afirmou.

A arrecadação vai desta quarta-feira, 16/10, até a próxima terça, 22/10. Para dúvidas ou mais informações, (85) 3494.3838 ou 9. 9930-0474.

O Fortaleza, em parceria com o Projeto Leão 100, está recebendo doações de roupas e material de higiene pessoal em prol das vítimas da tragédia do desabamento com o Truck Leão 100 das 18h às 20h, na ESPLANADA SUL do Castelão para receber as doações dos Tricolores que irão ao jogo de hoje, diante do Flamengo.

Caso os tricolores solidários não consigam levar roupa ou material de higiene ao estádio, o clube também estará vendendo camisas t-shirts por R$ 10. Cada camisa comprada será entregue juntamente com todas as outras doações, que serão repassadas para a Cruz Vermelha.