CBF define datas e horários de jogos de Atlético/CE e Floresta na Série D

A CBF definiu e divulgou as dastas e os horários dos jogos de Atlético/CE e Floresta na 2ª fase da Série D do Campeonato Brasileiro.

A Águia da Precabura, que passou em 1º lugar do Grupo A5, encara o Bragantino, no jogo de ida, no próximo domingo (16), a partir das 15 horas, no Estádio Diogão, no interior paraense. A volta será no domingo seguinte, às 16 horas, no Estádio Presidente Vargas.

Paulo Vyctor é atacante do Floresta Kid Junior

O Floresta, 2º colocado do Grupo A4, joga na segunda-feira (17), às 16 horas, no Estádio Presidente Vargas, contra o Moto Club, na partida de ida do seu confronto. O jogo de volta também ocorre no domingo (23), mas a partir das 17 horas, no Estádio Castelão, em São Luís.

Se avançarem juntos de fase, Atlético/CE e Floresta se enfrentam na fase de oitavas de final da Série D do Brasileiro.