Campeão e destaque, Éverton mostra lado família em comemoração e redes sociais

A ascensão de Everton Cebolinha na Copa América 2019 foi o grande destaque da seleção brasileira. O atacante do Grêmio pegou a missão de substituir o astro do time nacional, Neymar, e não teve dificuldade. Sempre cheio de personalidade nas jogadas, o atleta levantou vários troféus neste domingo (7), quando conquistou não só a Copa América, mas o prêmio de melhor jogador da final contra o Peru e de artilheiro da competição. Ao final da partida, comemorou com sua família dentro de campo.

Nascido em Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza, o atleta de 23 anos festejou o aniversário da filha Sophia, que completou 1 ano de idade nesta quinta-feira (4), a levando nos braços na celebração do título continental. Casado com a também cearense Isa Ranieri desde dezembro de 2018, a família de Cebolinha está prestes a aumentar: a esposa espera a chegada de Pedrinho, com previsão de nascimento em outubro.

Isa acompanha o marido em todos os jogos, sempre torcendo nas arquibancadas pela próxima arrancada de Everton. Ambos são evangélicos e levam uma vida tranquila em Porto Alegre. Porém, a família pode seguir rumos mais distantes em alguns meses. Especulado em clubes europeus, como Milan e Manchester City, Everton dificilmente continuará vestindo a camisa do Imortal gaúcho.

Revelado nas categorias de base do Fortaleza, o habilidoso atacante saiu da capital cearense rumo ao Grêmio em 2012, via empréstimo. Ele havia conquistado o Campeonato Cearense de Futebol Sub-17 pelo Leão do Pici naquele ano. No ano seguinte, foi contratado pelo clube do Sul, com 10% de seu passe para o Fortaleza.

O apelido de Cebolinha pegou no grupo gremista após a chegada do uruguaio Cristian Rodríguez, também conhecido como Cebolla, ao tricolor em 2015. O diminutivo no nome procurava não confundir os jogadores. Na época, Everton ainda trabalhava para ganhar espaço na equipe principal, chance que se concretizou de vez em 2018, depois de dois anos sendo um 12º jogador para Renato Gaúcho.

Em 2019, Everton chega à sua melhor fasem, anotando 10 gols pelo clube em 24 partidas e 3 com a camisa canarinha em 8 oportunidades. A dúvida atual é onde o cearense irá driblar e marcar gols na próxima temporada. A resposta virá depois das merecidas férias para a maior estrela do futebol nacional no momento.