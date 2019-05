BNB vence Caucaia fora de casa e assume a liderança do Grupo A

Sendo as únicas equipes que pontuaram na primeira rodada do grupo A, Caucaia e BNB abriram a segunda rodada do Campeonato Cearense de Futsal, no Ginásio Joaquim Gregório, no Eusébio, na tarde deste sábado (11).

O primeiro tempo foi marcado pelas oportunidades perdidas pelo BNB. Com o Caucaia jogando na defensiva e tento como destaque o seu goleiro Bague, o BNB foi quem teve as melhores chances. Mesmo jogando longe dos seus domínios, os guerrerinhos pareciam que estavam jogando em casa. Com várias ameaças ao gol do Caucaia, a equipe que é dona do melhor ataque da competição, não conseguiu abrir o placar na primeira etapa.

No segundo tempo o rendimento do BNB caiu, mas não o impediu de balançar as redes. Aos 8 minutos, o camisa 12 Wepe abriu o placar. Com isso, o Caucaia mudou a sua postura de jogo e passou a arriscar mais, deixando o jogo mais aberto e movimentado. Com essa proposta de jogo, a equipe do técnico Paulo César Teixeira soube aproveitar bem os espaços deixados pelo Caucaia e marcou três gols em três minutos. Alemão, Wepe e Kauê, sacramentaram o placar da partida por 4x0.

Com esse resultado, o BNB assume a liderança do grupo A com 6 pontos, colocando o Caucaia na segunda colocação com 3 pontos.

Outros resultados

Pela segunda rodada, neste sábado (11), o Eusébio venceu o Maranguape pelo placar de 5 a 2.

Pelo segundo jogo do grupo A, Jaguaribe e Horizonte se enfrentaram em Jaguaribe. Os visitantes venceram pelo placar de 4 a 2. Pelo grupo B, Pires Ferreira e Sumov se enfrentam ás 19h, em Pires Ferreira. Itapipoca e Ceará estão de folga e não participaram dessa rodada.

No próximo sábado (18) tem mais futsal. BNB e Jaguaribe abrem a 3º rodada, ás 17h, no Ginásio do BNB Clube.