Atlético/CE vence Altos/PI, mantém 100% e se classifica para o mata-mata da Série D

O Atlético/CE está classificado para o mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro. Jogando no estádio Presidente Vargas (PV), neste sábado (1º), a Águia da Precabura venceu o Altos/PI por 1 a 0 e garantiu a liderança do grupo A5 com 100% de aproveitamento.

Comandado pelo técnico Luan Carlos, a equipe ganhou as cinco partidas que fez na competição, totalizando 15 pontos, e ficou na ponta do chaveamento formado também por Central/PE e Maranhão. O gol do triunfo foi marcado pelo meia Zizu, que aproveitou cobrança de escanteio de Dan para testar no fundo da rede, aos 36 do primeiro tempo.

Na próxima rodada, última da primeira fase, o Atlético/CE encara o Central/PE no estádio Lacerdão. A partida acontece no domingo (9), às 18h.