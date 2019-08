Atletas de judô representam o Ceará em competição internacional no Chile

Representantes cearenses, os judocas Cassio Nobre e Felipe Queiroz estão em Santiago, no Chile, para disputar os campeonatos Pan-americano e Sul-americano Veterano, que acontecem neste fim de semana. Os atletas também são professores da modalidade e ensinam no Instituto Ação & Reação, fundado por Cassio em 2007 com o intutio de levar o esporte gratuito, iniciando pelo judô, aos menos favorecidos. No sábado (17), a disputa será pelo Pan, enquanto o Sul-americano será domingo (18).

Potiguar, Felipe mora há 10 anos no Ceará e é federado como atleta da Federação Cearense de Judô (FecJu). Colecionador de títulos - 2º lugar no Pan-americano e Sul-americano, e campeão brasileiro e cearense neste ano -, ele também atua como professor da modalidade. Morador de Ipaumirim há seis anos, dá aulas no município e chega nas disputas com o pensamento de subir no lugar mais alto dos pódios.

"Quero ser campeão tanto no Pan-americano quanto no Sul-americano. Venho me preparando forte desde o ano passado para esta competição. Meu foco é ser campeão nessas duas disputas e ganhar o Mundial no Marrocos, no fim do ano", disse Felipe, bastante confiante na possibilidade de poder trazer mais uma medalha ao judô cearense.

Treinador de atletas que se sagraram campeões brasileiros e de medalhistas de jogos escolares, Cassio, lutador e educador de 43 anos, é campeão Norte-Nordeste. Como veterano, o judoca conquistou o título cearense e ficou na 5ª colocação do Brasileiro na modalidade.

"É um recomeço, estou voltando a competir após anos. Fiquei em quinto no campeonato nacional, algo que não retrata a realidade daquilo que eu poderia ter conquistado. Agora estou mais focado, pude bater o peso com mais tranquilidade", disse Cassio, fundador do Instituto Ação & Reação. "Voltar a lutar é um prazer para mim. Com 43 anos, a idade que tenho hoje, é sempre bom lutar para se manter vivo, com brilho no olhar", ressaltou.

Auxílio

Os atletas têm recebido ajuda da Secretaria de Esporte e Juventude do Ceará, que cedeu as passagens aéreas de ida e vinda do Chile. Para ajudar nos custos - hospedagem, alimentação, inscrição, transporte -, o Instituto está fazendo uma "vaquinha" no site. Porém, até o momento, nenhuma ajuda foi depositada na conta.

"Fizemos a vaquinha na tentativa de amenizar as despesas lá no Chile, mas não entrou nenhum valor. As despesas são muito altas e estamos desembolsando um valor muito grande. Toda ajuda que vier estamos aceitando para poder ajudá-los na competição", disse Nicolas Nobra, assessor do Instituto.

Fundado em 2007 e, inicialmente, chamado de Escola Ação & Reação, o Instituto Ação & Reação tem o intuito de levar o esporte gratuito para pessoas que levam uma vida mais humilde. Apesar de ter iniciado com o judô, hoje, o centro esportivo localizado em Fortaleza também ensina vôlei para garotas transsexuais. Em Massapê, badminton e tênis de mesa também fazem parte do instituto.

Em Fortaleza, o Instituto atua na Sapiranga, Shopping Parangaba, Mucuripe e Praia do Futuro. Também há extensões em Massapê, Sobral, Senador Sá, Juazeiro do Norte, Ipaumirim, além da Paraíba.