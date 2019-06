Atacante Raffael admite negociação com o Ceará: "Time do meu coração"

Ídolo no futebol alemão e de férias na capital cearense, o atacante Raffael admitiu ter iniciado negociações com o Ceará. Defendendo o Borussia Mönchengladbach-ALE há cinco anos e com uma carreira construída no futebol do exterior sem nunca ter atuado profissionalmente no Estado natal, o atleta é torcedor do Alvinegro de Porangabuçu desde criança.

"No futebol, as coisas acontecem muito rápido. Posso afirmar que já tive um primeiro contato com o Ceará e é o time do meu coração. Se um dia vier acontecer de jogar aqui, ficarei muito feliz", afirmou em entrevista exclusiva ao Sistema Verdes Mares.

O possível retorno do jogador segue os passos do irmão Rony. Conhecido por ser o detentor do "chute mais forte do mundo" e ter no currículo clubes como Corinthians, Sporting-POR e Hertha Berlim-ALE, o lateral se aposentou após defender o Fortaleza em 2017 e participar do acesso à Série B do Brasileiro. A origem da veia esportiva, no entanto, veio do pai Caetano, que defendeu Vovô e Leão na carreira.

Único do trio que segue em atividade, aos 34 anos, o cearense é o 9ª maior goleador da história do Borrusia, com mais de 70 gols, e já disputou a Liga dos Campeões e a Liga Europa. O atleta tem quatro filhos vivendo na Alemanha e foi cotado para se naturalizar alemão, mas o acordo não avançou a tempo da Copa do Mundo da Rússia. O contrato com a equipe alemã vai até dezembro de 2020.

Contato com o time

Neste mês, Raffael visitou o CT de Porangabuçu e registrou nas redes sociais. No Instagram, também publicou uma foto ao lado do meia Ricardinho e escreveu: "Quando você conhece o cara do time do seu coração". O jogador declarou que espera a manutenção do Vovô na elite do futebol brasileiro - a equipe ocupa a 13ª posição na tabela, com 10 pontos.

"Espero que (o Ceará) mantenha uma boa regularidade e não seja igual ao ano passado, que a gente sofreu muito. Vamos alcançar o objetivo de manter o clube na Série A", completou.

A delegação alvinegra se reapresenta na próxima terça-feira (25) para a realização de treinamentos sob o comando de Enderson Moreira durante a pausa do Brasileirão na Copa América. O Vovô volta a campo dia 15 de julho, contra o Fluminense, pela 10ª rodada da competição.