Ídolo na Alemanha, atacante Raffael visita CT do Ceará: "Timão"

O CT do Ceará, em Porangabuçu, recebeu uma visita ilustre nesta segunda-feira (4): o atacante Raffael, que defende o Borussia Mönchengladbach, da Alemanha. Natural de Fortaleza e filho do ex-lateral Caetano, que tem passagens por Vovô e Leão, o jogador construiu a carreira na Europa e se tornou ídolo no futebol alemão.

De férias na cidade natal, a chegada à sede do clube alvinegro foi registrada pelo próprio atacante através das redes sociais. "Timão", comentou Raffael ao mostrar a bandeira do Ceará em um vídeo postado no Instagram, se identificando como torcedor da equipe.

Com 34 anos, o jogador está há cinco anos no Mönchengladbach, marcou mais de 70 gols - 9ª maior goleador da história do time - e ajudou a equipe a se classificar para as disputas da Liga dos Campeões e Liga Europa. O atleta tem quatro filhos vivendo na Alemanha e foi cotado para se naturalizar alemão, mas o acordo não avançou a tempo da Copa do Mundo da Rússia. O contrato com a equipe alemã vai até dezembro de 2020.

Caminho do irmão

Ronny foi peça-chave na campanha que culminou com o acesso à Série B do Brasileiro Foto: JL Rosa / SVM

A família Caetano também tem outro nome na história do futebol: Ronny. Conhecido por ser o detentor do "chute mais forte do mundo", o atleta é irmão de Raffael e fez sucesso no exterior, com passagens pelo Sporting-POR, União da Leiria-POR e Hertha Berlim-ALE.

O curioso é que o lateral, revelado no Corinthians, se aposentou após defender o Fortaleza em 2017. O jogador foi peça-chave na campanha que culminou com o acesso à Série B do Brasileiro ao marcar o gol que classificou a equipe para o mata-mata, diante do Moto Club/MA, na Arena Castelão. Com a camisa tricolor, Ronny fez 17 partidas e balançou as redes quatro vezes.