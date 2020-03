Após permanecer em jogo mesmo sem aval médico, Madson é avaliado em hospital

Madson passa bem. O atacante do Fortaleza sofreu uma falta dura no início do segundo tempo na derrota por 1 a 0 para o Ferroviário, na noite de quarta-feira (4), e, mesmo sem aval do médico do Leão, o jovem permaneceu em campo. Após a partida no estádio Presidente Vargas, pela 4ª rodada do Campeonato Cearense, o atleta precisou ser levado a hospital para realização de exames.

O jogo marcava três minutos quando Madson iniciou uma jogada de velocidade pela direita e foi impedido de continuar por Diego Bispo, que travou o atacante leonino com falta dura. O jogador de 20 anos ficou caído no chão com dores na região do pescoço e teve dificuldades de levantar, precisando receber atendimento médico ainda no campo.

Vendo a situação de seu companheiro, Juan Quintero fez sinal de substituição para Rogério Ceni, mas Madson se levantou, ainda um pouco tonto, querendo permanecer no jogo. Negando sair de maca, o atacante deixou o gramado andando e retornou a partida, mesmo contra a vontade do Dr. Glay Maranhão, médico do Fortaleza, que conversou com o técnico do Leão pedindo pela saída do atleta do jogo. No entanto, o treinador optou por permanecer com seu atacante no confronto.

Madson foi substituído apenas aos 22 minutos, quando Ederson entrou em sua vaga. Após o jogo, o atacante foi levado a hospital onde passou por exames. O jogador passa bem!