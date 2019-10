Após marcar gol heróico, Bergson desafaba: "aqui não é um time de vagabundos"

Após desencantar com a camisa alvinegra depois de 13 partidas e ser herói na vitória sofrida por 1 a 0 sobre o Avaí, na tarde deste domingo (13), na Arena Castelão, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, Bergson comemorou o resultado e fez desafabo emocionado afirmando que o grupo não é "um time de vabagundos".

"A gente tira um peso enorme das costas. Eu acredito demais nesse grupo, não somos merecedores dessa posição que estamos. A gente pede a paciência do torcedor. Aqui no clube é muita pressão. A gente pede a compreensão deles. Aqui não é um time de vagabundos e não sou um atacante de m****, como falaram", descarregou o camisa 77 do Vovô.

O centroavante entrou ainda no primeiro tempo na vaga de Mateus Gonçalves, que saiu bastante chateado e desceu direto para o vestiário, precisando que os companheiros Leandro Carvalho e Juninho Quixadá fossem atrás do ponta para que ele se dirigisse ao banco de reservas. Na arquibancada, a torcida vaiou a alteração e esbravejou contra o técnico Adilson Batista com gritos de "burro". Com gol feito aos 44 da segunda etapa, o centroavante alvinegro marcou o tento do êxito que encerrou a sequência negativa de 10 jogos sem vencer.

"Fiz questão de comemorar com o Adilson (Batista) o gol porque entrei no primeiro tempo sob vaia e chamaram o Adilson de burro", contou o camisa 77, autor de um gol em 13 jogos com a camisa do Vovô.

Na próxima quinta-feira (17), o Ceará encara o Santos, na Vila Belmira. A partida, pela pela 26ª rodada da Série A do Brasileirão, está marcada para iniciar às 19h15.