Bergson desencanta, Ceará vence Avaí e deixa Z4

Após 10 jogos sem vencer, o Ceará, enfim, fez a festa de sua torcida. O alvinegro recebeu, na tarde deste domingo (13), o Avaí, na Arena Castelão, pela 25ª rodada da Série A do Brasileirão e venceu pelo placar de 1 a 0. Bergson marcou pela primeira vez com a camisa alvinegra e foi o herói do êxito alvinegro sobre os catarinenses.

Alivado! Foi desta forma que o torcedor do Vozão deixou o Estádio Governador Plácido Castelão. O Ceará, que novamente criou muitas oportunidades e cometeu uma série de erros no último terço do campo, venceu com tento de Bergson, que marcou seu primeiro gol pela equipe de Porangabuçu.

Em primeiro tempo de baixa qualidade técnica, muita correria e erros, Ceará e Avaí deixaram o gramado empatados sem gols. Pelo lado dos donos da casa, Tiago Alves mandou na trave ainda aos nove minutos. Com Caio Paulista, que teve passagem pela base alvinegra, e Vinícius Araújo, os visitantes também criaram, mas foram parados pelas defesas de Diogo Silva.

Na etapa final, o alvinegro pressionou bastante desde o primeiro minuto e perdeu uma sequência de gols seguidos. Thiago Galhardo, artilheiro da equipe na Série A e na temporada por nove gols marcados, foi o jogador com mais chances de abrir o placar.

Jogando no contra-ataque, o Avaí perdeu a chance mais clara de gol com o relógio batendo 37 minutos com Gabriel Lima. Em lançamento na área alvinegra, Luiz Otávio cortou a bola, que ficou com Vinícius Araújo. O camisa 30 mandou para o meio da área e Gabriel Lima, sozinho, errou chute e perdeu a oportunidade de mandar para o fundo das redes.

Pressionando em busca do triunfo, o gol do alívio alvinegro veio aos 44 da segunda etapa. Após cruzamento de Ricardinho, Bergson mandou de cabeça para o fundo do barbante e deu a vitória aos donos da casa.

Com o resultado, o Ceará chegou aos 26 pontos, ultrapassou o CSA-AL, com 25, e deixou a zona de rebaixamento. O Vovô volta a campo na próxima quinta-feira (17), quando enfrenta o Santos, na Vila Belmiro. O confronto de alvinegros está marcado para às 19h15, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.