Após Copa, FCF quer realizar Campeonato Cearense de Futebol Digital, garante Mauro Carmélio

A 1ª Copa Cearense de Futebol Digital, chancelada pela Federação Cearense de Futebol (FCF) e que teve o Ceará como campeão, foi considerada um sucesso pela entidade. Prova disso é que a FCF segue querendo inovar e já manifestou a intenção em dar seguimento aos torneios de eSports. O próximo objetivo é realizar o Campeonato Cearense Digital.

Quem falou sobre a intenção foi o próprio presidente da Federação, Mauro Carmélio, que mostrou satisfação com a adesão dos torcedores e a repercussão nas redes sociais. Com isso, o dirigente já projeta a participação de outros clubes, incluindo participação do interior do Estado.

“Fiquei muito feliz. A adesão do torcedor cearense foi completa, recorde de quase 2.500 torcedores acompanhando. No momento dessa pandemia do COVID-19, a experiência foi sensacional e logo teremos o Campeonato Cearense Digital com todos os clubes filiados da Federação Cearense”, projetou o presidente da FCF.

O manager tricolor de Fifa Pro Club, Luciano Bertini, citou alguns clubes que já manifestaram interesse em montar equipes de eSports.

"Já soube de Caucaia, Crato, Pacajus e Atlético-CE estão interessados. A Federação disse que vai ter uma reunião quando acabar a pandemia, apresentar um projeto, e deve ter Campeonato Cearense".

Esta foi a primeira vez que uma Federação do Brasil realizou um torneio da categoria. O evento foi transmitido ao vivo no Facebook da FCF.

Ceará, Fortaleza e Ferroviário participaram da 1ª Copa Cearense de Futebol Digital Pro Clubs. Cada equipe inscreveu jogadores de Pro Club no jogo Fifa 20 - um simulador de futebol. Nesta modalidade, cada player controla apenas um avatar da equipe, havendo assim 11 jogadores comandando os atletas em campo.

O Ceará foi campeão de forma incontestável, com quatro vitórias em quatro jogos, incluindo goleadas sobre o rival Fortaleza na final.