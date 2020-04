Ceará goleia Fortaleza na final e é o campeão da 1ª Copa Cearense de Futebol Digital

De forma incontestável, invicto e com goleadas, o Ceará foi o campeão da 1ª Copa Cearense de Futebol Digital Pro Clubs. O Alvinegro superou os rivais Ferroviário e Fortaleza, adversário na final, e conquistou o título já na madrugada desta quinta-feira (9), embora os jogos tenham começado na noite de quarta-feira (8).

O evento, que aconteceu com a chancela da Federação Cearense de Futebol (FCF), foi o primeiro da modalidade que reuniu os três principais clubes do Estado.

Esta foi também a primeira vez que uma Federação do Brasil realizou um torneio da categoria. O evento foi transmitido ao vivo no Facebook da FCF.

Cada equipe inscreveu um time de Pro Club no jogo Fifa 20 - um simulador de futebol. Nesta modalidade, um player controla apenas um avatar da equipe, logo há uma pessoa na função do goleiro, e outras nos papéis de zagueiros, laterais, meias e atacantes.

O formato do torneio foi simples e direto: todos se enfrentaram na 1ª fase, em turno único.

No primeiro jogo do triangular, Ferroviário e Fortaleza fizeram o Clássico das Cores e empataram em 0 a 0. Cada um somou um ponto.

Na sequência, o Ceará não deu chances pra ninguém. No Clássico-Rei, o Alvinegro foi superior e venceu o Fortaleza por 3 a 0 sem dificuldades.

O triangular classificatório foi encerrado com o Clássico da Paz, em que Ceará goleou o Ferroviário por 5 a 0 e garantiu a liderança. O Fortaleza avançou para a decisão pelo critério de saldo de gols, já que perdeu por placar menor.

GOLEADAS NAS FINAIS

Nos dois jogos da final, o Ceará voltou a massacrar o Fortaleza. Na primeira partida, goleou logo por 5 a 0 em partida que o Tricolor não conseguiu realizar uma finalização sequer.

Na segunda partida, o Alvinegro manteve o domínio completo, o ímpeto ofensivo e venceu por 4 a 0, sacramentando 9 a 0 no placar agregado.

FAVORITISMO CONFIRMADO

Com quatro vitórias em quatro jogos, o Ceará confirmou o favoritismo no torneio. No universo virtual, a diretoria do Vovô fez um investimento no e-sports e trabalha com um elenco campeão da Copa Sul-Americana, Libertadores e até de etapas do Mundial, inclusive com jogadores convocados para a Seleção Brasileira. A proposta é fazer do Vovô uma potência e assim divulgar a marca do clube no cenário nacional.

"Nós treinamos de segunda a quinta e temos um padrão de jogo definido. Nossa base de atletas atua junto há pelo menos dois anos e batalhamos pela profissionalização do game. No Ceará, temos contrato e somos federados para disputar as principais competições", disse Thiago Morais, coordenador geral do time, em entrevista ao Diário do Nordeste.