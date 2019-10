Análise: sem vitórias, o Z4 para o Ceará era inevitável

Nenhum clube vive um relevante jejum de vitórias na Série A do Campeonato Brasileiro sem consequências. E 10 jogos então, era inevitável que a conta deste déficit de pontos chegasse. E ela chegou ontem para o Ceará: o clube foi derrotado por 2 a 1 para o Grêmio em Caxias do Sul e entrou na zona de rebaixamento pela 1ª vez na competição após 24 rodadas.

O resultado de ontem, pelo tamanho do adversário (um dos melhores times do Brasil e praticamente com força máxima), seria até aceitável em outras circunstâncias, mas o acumulado de derrotas e tropeços tornou a vitória praticamente obrigatória pela situação crítica na tabela.

Quando entrou em campo, a equipe já sabia da necessidade de vencer e dos resultado paralelos que o deixavam no Z4 caso não vencesse.

O que influenciou na postura alvinegra, que fez um 1º tempo equilibrado, criou chances de marcar, mas como virou rotina nos jogos da equipe, as desperdiçou, a melhor acertando a trave com Fabinho.

E na defesa, 5 minutos de seguidas falhas no 1º tempo foram suficientes para o Grêmio abri dois gols: primeiro, nenhum marcador conseguiu impedir a cabeçada de Geromel após cobrança de escanteio que venceu o goleiro Diogo Silva, e logo em seguida, Valdo cometeu pênalti infantil ao ser driblado por Diego Tardelli, convertido com precisão por Maicon.

O Ceará diminuiria com Fabinho minutos depois, de cabeça, dando esperança de um segundo tempo melhor.

Mas as mudanças de Adílson Batista, tirando dois atacantes Felippe Cardoso e Matheus Gonçalves, lançando o meio campista Ricardinho e o atacante Juninho Quixadá.

Com as alterações, Adílson montou um Ceará mais forte no meio campo para neutralizar o leve time do Grêmio, mas claramente perdeu velocidade no contra-ataque.

Depois de quase meia hora de domínio territorial gremista, mas sem chances relevantes, o Ceará encaixou dois contra-ataques preciosos, mas os desperdiçou com João Lucas, chutando forte para defesa de Paulo Victor, e Ricardinho, esta aos 43 minutos, chutando para fora após grande jogada de Juninho Quixadá.

Com as duas chances desperdiçadas, era inevitável o Vovô amargar mais uma derrota e voltar mais pressionado para casa, já que agora integra o Z4.

Será uma nova realidade na qual o clube precisará conviver. Certamente com pressão de torcida, com a confiança em baixa após integrar a zona de rebaixamento.

Assim, no domingo no Castelão, contra um dos piores times da Série A, o Avaí, o Ceará terá um duelo do mais tensos: a obrigação de vencer diante da torcida, mas com o peso que o clube mesmo criou.