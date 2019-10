Ceará é derrotado pelo Grêmio e entra na zona de rebaixamento da Série A

Definitivamente, a fase do Ceará na Série A é das piores. O Alvinegro foi derrotado por 2 a 1 pelo Grêmio em Caxias do Sul, ampliou seu jejum de vitorias para 10 jogos e de quebra, entrou na zona de rebaixamento pela 1ª vez nesta Série A após 24 rodadas. A derrota no estádio Centenário foi a segunda no comando de Adílson Batista, pressionado mais ainda o Vovô na Série A, que com 23 pontos, agora está 2 pontos do CSA, 16º e primeiro time fora do Z4. Na próxima rodada, no domingo 13, às 16 horas, o Ceará recebe o Avaí no Castelão, buscando sair do Z4.

O jogo

Para o confronto contra o Grêmio, o Ceará entrou com 3 modificações em relação ao jogo anterior, com William Oliveira, Pedro Ken e Felippe Cardoso nos lugares de Lima, Ricardinho e Leandro Carvalho.

Mesmo com uma equipe teoricamente mais reativa, o Ceará não ficou apenas se defendendo contra o forte time gremista. Embora tenha sido pressionado, pela qualidade inegável do adversário, que levou perigo ao gol de Diogo Silva com pouco minutos de jogo com David Braz, o Vovô por pouco não saiu na frente. Aos 23 minutos, João Lucas tabelou com Felippe Cardoso, e bateu forte para defesa de Paulo Victor.

Cinco minutos depois o Vozão chegou bem mais uma vez, em bela jogada de Matheus Gonçalves batendo forte para o gol e Fabinho acertando a trave no rebote.

Mas aos 34 minutos, o Grêmio saiu na frente. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Geromel marcou de cabeça. Após falha na marcação dos defensores alvinegros.

E 5 minutos depois, com o Ceará ainda assimilando o gol sofrido, a equipe acabou cometendo pênalti com Valdo. Diego Tardelli fez jogada individual, passou pelo defensor do Vovô e foi derrubado por ele. Na cobrança, Maicon converteu e aumentou a vantagem gremista: 2 a 0.

Em desvantagem no placar, o Vovô foi para cima do Grêmio e diminuiu minutos depois: Aos 43 minutos, Thiago Alves cruzou na área, e Fabinho marcou de cabeça, diminuindo o placar para o Alvinegro.

Para o 2º tempo, o técnico Adílson Batista fez duas trocas, com Matheus Gonçalves saindo para a entrada de Ricardinho, e Felippe Cardoso para a entrada de Juninho Quixadá.

Mas com menos peças ofensivas, já que dois atacantes foram substituídos, o Ceará demorou muito para encaixar. Assim, o Grêmio dominou as ações na etapa final, perdendo chances com Luan e Galhardo de ampliar.

Só na reta final do jogo, o Ceará conseguiu encaixar contra-ataques e perdeu duas chances preciosas, com João Lucas e Ricardinho, esta última aos 43 minutos.

Com as duas chances desperdiçadas, o Vovô amargou a derrota e volta mais pressionado por resultados agora que integra o Z4.