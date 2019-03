No Castelão, Ceará recebe o Corinthians pela Copa do Brasil

Uma das indagações mais comuns do torcedor do Ceará é, com dois meses de temporada e 13 jogos disputados, se a equipe alvinegra já está pronta para a Série A do Campeonato Brasileiro. Embora a pergunta seja difícil de ser respondida para qualquer dos 20 integrantes da elite, o desafio de hoje para o Vovô será um parâmetro importante para medir o nível da equipe. Afinal, o Alvinegro encara o Corinthians, às 21h30, na Arena Castelão, no jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil, no maior desafio do clube na temporada até agora.

Contra o time paulista, um gigante do futebol brasileiro, o Ceará terá a chance de reeditar a atmosfera e as atuações na reta final da Série A que garantiram sua brava permanência, com o objetivo de levar uma vantagem para o jogo de volta, no dia 3 de abril em Itaquera, São Paulo.

Após o empate sem gols com o Fortaleza, quando fez sua melhor partida na temporada, o Ceará deve manter praticamente a mesma formação do último domingo. Assim, o técnico Lisca deve alterar em apenas duas posições, entrando Thiago Carleto na lateral-esquerda e Chico no meio-campo, saindo João Lucas, por desgaste, e Leandro Carvalho, não inscrito na competição ao ter atuado já pelo Botafogo.

"É um momento muito legal, brigamos muito para chegar neste confronto. É um jogo de detalhe. Se conseguirmos jogar equilibrados, nos defendendo e aproveitando as oportunidades, temos chances contra o Corinthians", disse o treinador alvinegro.

O atacante Roger resumiu o sentimento para o duelo com o Corinthians. "O Ceará precisa pensar grande, como fez na Série A. Quando acreditou que era possível deu a arrancada para a permanência. Podemos avançar e ir longe na Copa do Brasil", disse.

O Corinthians, que eliminou o Ferroviário com dificuldade por 3 a 2, em Londrina, pela 1ª fase, deve manter a base que atuou bem diante do Santos no último domingo. O desfalque é o atacante Gustavo, artilheiro da equipe no ano, lesionado.