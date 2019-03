Jon Jones está de volta aos holofotes

Nenhum homem no mundo ainda foi capaz de destronar o hoje considerado o maior lutador de todos os tempos no UFC. É preciso, além do talento, ter sangue frio e muita personalidade para tomar o cinturão de Jon "Bones" Jones (foto), o campeão da categoria meio-pesado do Ultimate.

Esta será a missão de Anthony Smith no UFC 235, que acontece neste sábado (2), a partir de 20h30, horário de Brasília, em Las Vegas (EUA). Vindo de três vitórias convincentes, sobre Rashad Evans, Maurício Shogun e Volkan Oezdemir, o desafiante chega à sua primeira disputa de cinturão com um único pensamento: chocar o mundo e conquistar o título tão desejado, mas nunca alcançado por lutadores como Alexander Gustafsson e Daniel Comier.

Um feito considerado por muitos praticamente impossível, dada a mudança de comportamento e habilidades que tem o campeão Jon Jones, que pretende atuar até quatro vezes em 2019. "Passei muito tempo sem lutar, e os fãs merecem isso. Smith vem com muita vontade, mas eu estou preparado para isso, para sair de lá mais uma vez com o cinturão dos meios-pesados", disse Jon Jones.

Serão 2,15m de envergadura do campeão contra 1,93m de alcance de Anthony Smith. E esse pode ser, como sempre, o grande trunfo de Jon Jones contra o seu adversário. Foi assim que ele bateu Gustafsson na revanche em dezembro e outra maioria de seus oponentes. Cravar que Anthony Smith é apenas "mais um" no caminho vitorioso de Jones pode ser a expressão mais correta, desde que o campeão faça por merecer e apresente todo o talento inquestionável que tem.

Woodley vs Usman

Na coluta principal do UFC 235 haverá um verdadeiro duelo de dinossauros agressivos da categoria peso meio-médio, valendo também o título da divisão, em que o campeão Tyron Woodley mede forças em cinco rounds com o nigeriano Kamaru Usman.

Nesse duelo sim, embora Woodley seja um dos campeões mais dominantes de todos os tempos da divisão, é difícil colocar Usman como uma zebra na noite deste sábado.

Não é à toa que o nigeriano está invicto no UFC, com nove vitórias seguidas. Não tenho dúvida de que o caminho mais provável para a definição desse duelo seja um nocaute brutal.