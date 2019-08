Ferrão luta desesperado por vaga

Para quem liderou o Grupo A da competição por várias rodadas, o Ferroviário se vê numa situação complicada, na qual precisa vencer o Imperatriz/MA, hoje, às 19 horas, no Estádio Frei Epifânio, na cidade de Imperatriz, para que continue com chances de classificação para as quartas de final da Série C do Brasileiro.

Restam apenas duas rodadas para que se conheçam todos os classificados às quartas de final e o Ferrão tem esse jogo hoje e o próximo no dia 24, às 17 horas, no PV, contra o Confiança, encerrando a fase classificatória.

O Ferroviário está com 23 pontos, na 6ª posição, atrás do Botafogo/PB, que é o quinto, com 24 pontos e do Imperatriz, último do G-4, com 27 pontos.

Chances

Os corais vêm de cinco derrotas consecutivas, duas delas com o técnico Marcelo Veiga, mas ainda tem chances de classificação. Nessa 17ª rodada, o Ferroviário precisa vencer o Imperatriz e torcer por, pelo menos um empate entre Botafogo/PB e Náutico, para voltar ao G-4 da Série C. A partida será realizada no Almeidão, em João Pessoa.

O técnico Marcelo Veiga está tentando encontrar o fio da meada para fazer o Ferroviário voltar a vencer. Ele fez algumas mudanças na equipe para retomar o caminho das vitórias. "Os treinos servem para a gente conhecer mais cada um. Essas mudanças são necessárias para dar um novo ânimo a quem está de fora e motivar quem está entrando", disse o treinador.

O volante Leanderson retorna ao time, após cumprir suspensão automática e o zagueiro Afonso, com uma lesão na coxa, desfalca a equipe. O volante Mazinho segue no banco de suplentes.

Imperatriz

O time orientado pelo técnico Paulinho Kobayashi não terá o seu talismã, o atacante Rayllan, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Ele, na verdade, era uma arma para o segundo tempo. Espera-se um público de 21 mil pessoas no Estádio Frei Epifânio, todos incentivando o Cavalo de Aço.