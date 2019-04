Basquete Cearense projeta mais um feito inédito, mas prega cautela

Vencer o atual campeão foi histórico e, sobretudo, indescritível para o torcedor que andava descrente com a até então campanha no NBB. O poder de superação do Basquete Cearense, inclusive, deu crédito para o elenco acreditar em um feito ainda maior. No sábado (13), o time iniciará o confronto das quartas de final contra o Mogi das Cruzes. Se vencer a série de duelos, chegará pela 1ª vez entre os quatro primeiros e ainda garantirá de forma inédita uma vaga em uma competição internacional.

Diante do cenário bem animador, o grupo procurou seguir cauteloso durante o desembarque ontem no Aeroporto de Fortaleza. O exemplo vem da temporada 2015/2016, quando o próprio Carcará tinha a vantagem de jogar mais partidas em casa para alcançar o feito. No entanto, foi desclassificado pelo próprio próximo adversário.

"Seria mais uma consagração, mas eu acho que é jogo a jogo. Eu acho que essa etapa de três jogos, que foi essa diante do Paulistano, foi muito boa para gente. Ganhamos o primeiro jogo e jogamos a pressão para cima deles. Agora é totalmente diferente. É melhor de cinco (partidas)", explicou o ala Sualisson.

A recepção durante a chegada à capital cearense foi efusiva. Um grupo de cerca de 40 pessoas - entre torcedores e familiares - prestigiou o time. Felipe Ribeiro, capitão e jogador mais experiente do grupo, valorizou o carinho do público.

"É um marco na história do Basquete Cearense. Chegar aqui no aeroporto e ser recebido por essa galera é maravilhoso. Eu tô aqui desde o começo (do projeto) e acho que é a primeira vez que se tem uma torcida tão calorosa", detalhou.

A primeira partida será no sábado, às 18 horas, no CFO. Na sequência, em São Paulo, os times se enfrentam no dias 19 e 21 de abril. Os jogos 4 e 5, caso sejam necessários, ainda não têm datas escolhidas.