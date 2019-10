Análise: Sem reação, Fortaleza perde por 1 a 0 para o Vasco em São Januário

A coerência do Fortaleza dentro de campo continua, mas os resultados escapam. Neste domingo (13), no São Januário, a equipe de Rogério Ceni manteve o padrão de jogo de sempre: esperar na defesa para matar no contra-ataque. Porém, o Vasco de Luxemburgo entendeu bem a proposta do visitante e soube aproveitar os momentos para concluir a 25ª rodada do Brasileirão com uma vitória simples de 1 a 0.

A 1ª etapa foi morna, com as duas equipes com pouca ousadia na fase ofensiva. O Leão do Pici se postou bem atrás, com a dupla Jackson e Paulão se destacando enquanto os volantes e os pontas do 4-4-2 ajudavam na cobertura. O Gigante da Colina pouco assustou, mas o Tricolor também. Somente duas finalizações ao gol do lado cearense. Wellington Paulista era o que mais buscava jogo, com Edinho pouco eficiente pela direita e Osvaldo bem marcado por Pikachu na esquerda.

Nos acréscimos, Ceni precisou mudar sua zaga. Jackson, que já era dúvida, sentiu, e Adalberto fez sua reestreia com o manto tricolor. O empate era positivo para o Leão.

Mudança de atitude

No 2º tempo, o Vasco propôs mais. O 4-2-3-1 teve em seus pontas Rossi e Talles Magno o ponto de desequilíbrio necessário para ameaçar o Leão. Com as entradas de Fellipe Bastos e Felipe Ferreira, Luxemburgo garantiu mais controle do meio-campo, área desguarnecida no Fortaleza. Rossi espetou mais pela direita sobre Carlinhos, encontrando na trave e em Marcelo Boeck as barreiras que o impediram de abrir o placar.

Minutos depois do avanço carioca, um lance infantil de Adalberto, empurrando Castán em jogada aérea, cedeu o pênalti ao Vasco. Na cobrança, Yago Pikachu. Assim como no Castelão, no 1º turno, a história se repetiu. Boeck caiu no lado correto, mas não alcançou a bola, que morreu no fundo das redes.

Na tentativa de conter as subidas de Rossi, Ceni lançou Marlon pela esquerda no lugar de André Luis, mas sem sucesso. Procurando incomodar o oponente, Matheus Alessandro assumiu a função de Osvaldo pelo flanco e também pouco ameaçou.

A substituição veio ao mesmo tempo que Gabriel Dias recebeu o 2º cartão por falta após chapéu de Talles Magno. Com a expulsão do lateral, o jovem atacante de 17 anos tomou o protagonismo do confronto, infiltrando pela esquerda contra um Leão abalado.

Sem reação, o Fortaleza tinha poucas opções para buscar o empate. No total, foram só duas finalizações à meta vascaína. O time de Luxemburgo teve paciência para segurar o resultado que jogou o Tricolor para a 15ª posição.

Contra o Flamengo, nesta quarta-feira (16), o Leão também não conta com seu técnico. Ceni recebeu o 3º cartão e é desfalque. Muito a trabalhar no Pici nos próximos dias.