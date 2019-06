Análise: Ceará não se encontra em campo e perde para o Vasco no Rio

No fechamento da 9ª rodada da Série A, a última antes da parada para a Copa América, o Ceará foi derrotado por 1 a 0 pelo Vasco, em São Januário, no Rio de Janeiro. Com o resultado, o Vozão permaneceu com 10 pontos, e terminou a rodada na 12ª colocação.

O Vozão vai para o 'recesso' da Copa América com apenas dois pontos de vantagem para o Z-4, já que a Chapecoense soma oito pontos, de alerta ligado, já que não vence há três jogos nem marca gols.

Preocupante também foi atuação da equipe de Enderson Moreira, diante de um adversário direto pela permanência na elite. Mesmo precisando dar uma resposta para a torcida após a derrota para o Santos e o empate com o Bahia, ambos em casa, o Ceará fez uma partida ruim, sem inspiração ofensiva.

O ataque alvinegro foi praticamente nulo, não finalizando nenhuma vez no 1º tempo e ficando com apenas 39% de posse de bola.

E assim, sem a bola, o Ceará foi pressionado pelo Vasco, com a defesa alvinegra salvando as investidas cruz-maltinas no 1º tempo: Diogo Silva, Luiz Otávio, Samuel Xavier e João Lucas fizeram um bom trabalho defensivamente, tamanha a pressão nos primeiros 45 minutos do confronto.

O problema alvinegro foi no setor de criação. Leandro Carvalho e Fernando Sobral não renderam nas pontas para armação de jogadas, dificultando encaixar contra-ataques.

Assim, Bergson ficou isolado nos poucos minutos que jogou, se contundindo para a entrada de Romário. O centroavante até brigou la na frente, mas tecnicamente também não fez uma boa partida. A esperança de melhoria do time no 2º tempo após as orientações do técnico Enderson Moreira se dissiparam rapidamente. Sem alterações, o Ceará continuou acuado e, com 10 minutos, Diogo Silva precisou fazer grande defesa em chute de Marcos Júnior.

Em vão

O técnico Enderson Moreira colocou Matheus Gonçalves para ganhar mais velocidade, saindo Leandro Carvalho, outra vez apagado, com o Vozão melhorando um pouco no jogo. E foi suficiente para o time criar uma rara chance, aos 20 minutos: Ricardinho tabelou com Romário na área e finalizou, mas a bola desviou no atacante e saiu do rumo do gol.

Com o jogo um pouco mais equilibrado, o Ceará desperdiçou um bom contra-ataque, com Romário chutando para fora após passe de Fernando Sobral.

Foi quando, aos 34 minutos, Valdívia cobrou escanteio, Diogo Silva fez grande defesa em cabeçada de Henriquez, mas Danilo Barcelos fez no rebote: 1 a 0 para o Vasco. Após o gol, o time carioca continuou pressionando e quase ampliou em chute de Valdívia que Diogo Silva defendeu.

Restou ao Ceará atacar, mas a equipe não teve forças para criar chances de perigo e amargou uma derrota preocupante para a sequência da Série A pela atuação que teve.

O Ceará fez, ontem, contra o Vasco, pela 9ª rodada da Série A, sua pior partida no certame, praticamente não criando ofensivamente e pressionado pelo Vasco em grande parte do jogo, sofrendo um gol aos 34 do segundo tempo