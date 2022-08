WhatsApp adia a implementação da ferramenta 'Comunidades' no Brasil; entenda

Anunciada em abril deste ano, a nova função "Comunidades" do WhatsApp terá sua implementação adiada no Brasil. Nesta quinta-feira (25), o Ministério Público Federal (MPF) em São Paulo recebeu ofício do aplicativo de mensagens, informando que a funcionalidade não será liberada antes de 2023. As informações são do g1.

A data oficial de lançamento no Brasil não foi divulgada. A ferramenta permitirá agregar vários grupos em um espaço compartilhado, permitindo enviar avisos para milhares de pessoas ao mesmo tempo. Os testes já começaram a ser feitos pelo WhatsApp em alguns países do mundo.

Ainda no mês de abril, a Meta – empresa que controla o aplicativo – já havia anunciado que adiaria a nova funcionalidade para depois das eleições de 2022.

Recomendação

Em julho último, os procuradores de São Paulo enviaram um ofício à empresa recomendando o adiamento para janeiro de 2023. Eles afirmaram que a ampliação dos grupos de mensagem facilitaria a disseminação de mensagens falsas em período eleitoral e vai à contramão de medidas tomadas pela própria empresa contra o problema.

Com a decisão, o MPF-SP disse que foram atendidas as expectativas que embasaram a solicitação. O órgão informou que "seguirá atuando, procurando contribuir para o aprimoramento das políticas de enfrentamento à desinformação das principais plataformas digitais que operam no país".

“Estamos entusiasmados com o valor que a funcionalidade 'Comunidades' trará para que organizações sociais e empresas possam gerenciar suas conversas em grupo. Enquanto estamos progredindo, não temos a expectativa de lançar 'Comunidades' no Brasil antes de 2023", disse um porta-voz do WhatsApp.