Facebook é multado em mais de R$ 6 milhões por vazamento de dados de brasileiros

O Facebook deverá pagar uma multa de R$ 6,6 milhões pelo vazamento de dados de usuários brasileiros em 2018. A decisão, tomada pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), tem conexão com o caso do repasse de dados dos usuários à Cambridge Analytica, que realizou consultoria para a campanha de Donald Trump, ex-presidente dos EUA.

O órgão é ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Caso não recorra da decisão, o Facebook pode ter a pena reduzida em até 25%.

Dados de 443 mil brasileiros teriam sido compartilhados para a campanha de Trump. O número seria uma parcela de dados que representa o vazamento de informações de cerca de 87 milhões de pessoas.

Dados coletados por aplicativo

A investigação, realizada em 2018, também apontou que os dados dos brasileiros teriam sido coletados a partir de um aplicativo chamado "This Is Your Digital Life". Na época, ele era usado como um teste de personalidade no aplicativo.

"Por apresentar falhas ao informar sobre as configurações de privacidade, a Senacon entendeu que o Facebook cometia prática abusiva com os usuários e, por isso, aplicou a multa de R$ 6,6 milhões", afirmou a nota da pasta sobre o caso.