WhatsApp começa a testar função para administradores apagarem mensagens em grupo

Os administradores dos grupos de WhatsApp poderão, em breve, apagar mensagens enviadas pelos demais usuários. A funcionalidade começou a ser testada pela Meta e já está disponível para a versão beta do aplicativo para iOS.

O teste já estava acontecendo no Android, mas ainda não foi finalizado. Conforme informações do site WABetaInfo, a possibilidade de apagar mensagens será liberada, gradualmente, aos administradores a partir da versão 22.18.0.70 no sistema da Apple.

Como funciona?

Com isso, usuários administradores de grupos poderão clicar em uma mensagem para apagá-la do chat. Após essa tentativa, a janela exibirá um alerta informando que a mensagem será apagada para todos os usuários da conversa.

Legenda: Função já está disponível para alguns usuários Foto: reprodução

Após a mensagem ser apagada, todos os usuários do grupo serão notificados sobre a mensagem em questão por meio de um balão que substituirá o chat deletado. No entanto, segundo o WABetaInfo, a mensagem só vai sumir para quem está na versão mais recente do app.

A previsão, até o momento, é de que a função demore para a aparecer na versão completa do aplicativo.