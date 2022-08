iPhone 14 Pro tem data de lançamento divulgada; veja o que se sabe sobre o modelo

A Apple anunciou, nesta quarta-feira (24), que fará um evento especial no dia 7 de setembro, quando deverá ser revelada sua nova geração de celulares, que inclui o iPhone 14 e outros três modelos. As informações são do site TechTudo.

Entre os rumores, está o do aumento dos preços dos smartphones. O analista Ming-Chi Kuo, famoso pelo seu conhecimento sobre a cadeia de suprimentos da companhia, sugeriu que os modelos do iPhone 14 Pro serão mais caros que os modelos do iPhone 13 Pro.

Kuo acredita que o preço médio de venda de toda a linha do iPhone 14 aumentará cerca de 15% ao longo do ano.

Armazenamento

Segundo prevê o analista Jeff Pu, da consultoria Haitong Internacional, o modelo iPhone 14 Pro deve chegar ao mercado com armazenamento mínimo de 128 GB, o mesmo encontrado atualmente no iPhone 13 Pro.

A empresa de pesquisas TrendForce, no entanto, fez previsão de que o armazenamento mínimo do iPhone 14 Pro e do iPhone 14 Pro Max passariam para 256 GB na nova geração.

Design

Outros fortes rumores falam da mudança em detalhes do design, indicando que os iPhone 14 Pro e 14 Pro Max devem chegar ao mercado com um novo formato de entalhe.

Ao invés de uma barra completa, agora supostamente o modelo traz um "i" para acomodar os sensores do Face ID e também a câmera frontal.

Fontes chinesas divulgaram imagens nesta quinta-feira (25) que confirmariam essa informação, assim como mostram as possíveis cores do iPhone 14 Pro, com variações do roxo.

Até o momento, a Apple não se pronunciou sobre a veracidade de todos os rumores e do material vazado.