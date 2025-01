SpaceX adia 7º voo teste do megafoguete Starship para esta quinta-feira (16); veja como assistir

A SpaceX adiou o sétimo voo teste de lançamento do megafoguete Starship para esta quinta-feira (16), devido a condições climáticas adversas registradas nesta quarta-feira (15). Essa foi a segunda vez que a nova rodada teve mudanças no cronograma, onde constava inicialmente um lançamento na última segunda-feira (13).

Em comunicado oficial, a Starship afirmou que adiamentos são parte de "todo teste de desenvolvimento" e pontuou que o cronograma é "dinâmica e passível de alterações".

O sexto teste ocorreu em novembro de 2024. Segundo a empresa de tecnologia de Elon Musk, um bloco de atualizações será feito na nova testagem, "trazendo grandes melhorias para a confiabilidade e desempenho" do megafoguete.

Conforme a empresa, uma dos objetivos da nova rodada de teste é verificar a capacidade do foguete de sobreviver à viagem de volta do espaço.

Saiba como assistir ao teste

O teste vai ser transmitido ao vivo pelo site oficial do SpaceX e também por meio da conta da empresa no X (antigo Twitter) a partir das 16h no horário de Brasília.

O evento ocorre na plataforma de lançamento da SpaceX localizada próximo a Brownsville, no estado norte-americano do Texas.