Instagram fora do ar? Usuários relatam instabilidade na plataforma nesta quarta (15)

Usuários do Instagram têm relatado lentidão no acesso ao aplicativo nesta quarta-feira (15). O pico de reclamações no DownDetector, que monitora em tempo real falhas em serviços online, foi às 11h11min, com 3,3 mil notificações sobre o assunto.

Das reclamações registradas na plataforma, 84% são relacionadas ao aplicativo móvel, 9% ao website e 7% à timeline.

Na rede social X, usuários da plataforma repercutem a instabilidade. "O Instagram caiu bem na hora que eu ia fuçar a vida de uma pessoa específica para descobrir informações", brincou uma. "O Instagram caindo outra vez", reclamou outra.

Remoção de filtros

Os efeitos e filtros criados por usuários do Instagram começaram a ser removidos da plataforma nessa terça-feira (14). A decisão foi após a descontinuidade da ferramenta Meta Spark Studio, que permitia a criação de conteúdos em Realidade Aumentada (RA) feitos por terceiros.

Em agosto do ano passado, quando o fim do estúdio de criação foi anunciado, a big tech afirmou que a decisão faz parte de "nossos maiores esforços para priorizar os produtos que acreditamos serem os melhores para atender às necessidades futuras de nossos consumidores e clientes empresariais".